IL LIBRO “Dalla luce al buio e ritorno” DI RAFFAELLA SANTORO A ROMA LUNEDI’ 16

Nota stampa dell’editore __________

-Lunedì 16 giugno 2025 dalle 17,15 alle ore 18,45

-A Roma, Presso l’auditorium Casc Banca d’Italia in Via del Mandrione 190

-Presentazione del libro Dal Buio alla Luce, una storia vera di speranza, fede e rinascita

-Finalità dell’evento: Affrontare la Disabilità come una nuova strada

Vieni a scoprire il toccante percorso di Raffaella, insegnante che, dopo un lungo coma, ha ritrovato la vita grazie alla forza interiore, alla fede e al sostegno di chi le è stato accanto

Un incontro per riflettere sul valore della vita, anche nella disabilità, e per accendere la speranza in ogni cammino di fragilità. Perché ogni limite può diventare un nuovo inizio.

Ascolteremo inoltre le parole e le testimonianze della fisiatra Angela Marchese e il Presidente della Associazione Risveglio, del presidente di Afibi, ci immergeremo nel percorso che porta affrontare con speranza e vigore il percorso della riabilitazione e della scoperta di nuove strade attraverso la disabilità.

Con la partecipazione di:

Maria Raffaella, protagonista del libro

Dott.ssa Angela Marchese, ex direttore medico Centro Adelphi

Avv. Francesco Napolitano, Presidente Associazione Risveglio

Maurizio Pittori, Presidente AFIBI

Ingresso libero.

Ps: Per chi viene in macchina bisogna accedere da Largo Bastia. Ai vigilantes comunicare che si va al CASC e lasciare le auto nel parcheggio di fronte alla scuola materna facendo a piedi gli ultimi 50 metri.

Vi aspettiamo. Siete i benvenuti!

Category: Cultura, Eventi, Libri