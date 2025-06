QUANDO IL SOLE DA’ ALLA TESTA…

Report della Questura di Lecce (nella nostra foto di archivio la spiaggia della Purità a Gallipoli. Abbiamo scelto di non riportare frame del video in questione) __________

GALLIPOLI: COMPIE ATTI DI AUTOEROTISMO IN PUBBLICO. LA POLIZIA DI STATO LO SANZIONA PER 10.000 EURO

Nella giornata ieri gli operatori del Commissariato di Gallipoli acquisivano un breve filmato diffuso in maniera virale su internet attraverso le piattaforme social che ritraeva un uomo intento a compiere gesti di autoerotismo in luogo pubblico, in pieno giorno, sulla scogliera della città di Gallipoli.

Lo stesso, presumibilmente guardando in direzione di alcune bagnanti, esponeva le sue parti intime con i pantaloni abbassati, senza curarsi della possibilità che terzi assistessero al gesto.

Personale del commissariato, dato anche il clamore che la diffusione di tale filmato stava provocando nella Città Bella, iniziava un’attività informativa che in breve tempo consentiva di ricostruire l’accaduto e collocarlo nella prima mattinata del 9.6 u.s., nonché di identificare l’uomo: un gallipolino del 1949 al quale veniva contestata la violazione dell’art. 527 c.p. e comminata la sanzione amministrativa pari a 10.000 euro.Lecce, 11 giugno 2025

