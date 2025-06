UN NUOVO ECOGRAFO AL VITO FAZZI DONATO DA ‘CUORE E MANI APERTE’

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’associazione “Cuore e mani aperte Odv” ci manda i seguente comunicato (nella foto, don Gianni Mattia) __________

Un gesto di grande generosità e responsabilità sociale: l’Ente del Terzo Settore “Cuore e mani aperte OdV”, attivo da oltre vent’anni a sostegno dei più fragili, dona un ecografo di ultima generazione al progetto di Medicina Fetale – Diagnosi Prenatale – Terapia Fetale del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si terrà nel corso di una conferenza stampa martedì 18 giugno 2025, alle ore 10:30, presso l’Aula Riunioni della Direzione Sanitaria (piano rialzato del P.O. “Vito Fazzi”, Piazza Filippo Muratori – Lecce).

L’ecografo donato è uno strumento ad altissima tecnologia, in grado di offrire immagini ad alta definizione e diagnosi sempre più precise, consentendo interventi tempestivi durante la gravidanza. Un investimento concreto per migliorare la qualità delle cure e tutelare la salute materno-infantile in un’ottica di prevenzione e umanizzazione dell’assistenza.

Interverranno:

Avv. Stefano Rossi – Direttore Generale ASL Lecce.

– Direttore Generale ASL Lecce. S.E. Mons. Michele Seccia – Arcivescovo Metropolita di Lecce.

– Arcivescovo Metropolita di Lecce. Dott. Andrea Guido – Assessore al Welfare, Comune di Lecce.

– Assessore al Welfare, Comune di Lecce. Dott. Gianluca Campobasso – Responsabile progetto Medicina Fetale.

– Responsabile progetto Medicina Fetale. Don Gianni Mattia – Presidente “Cuore e mani aperte”.

La conferenza sarà moderata dalla dott.ssa Stefania Semeraro.

«I bambini quando sono nel ventre materno vengono considerati dalla legge feti, ma per noi sono lo sguardo benevolo di Dio su di noi e vogliamo poterli proteggere fin da subito, quando ancora sono un tutt’uno con la madre – sono le parole di Don Gianni Mattia – Poter intervenire per tempo nell’individuazione di problematiche durante la gestazione, sia nel feto che nella gestante, è fondamentale, e alle volte questa è la differenza che intercorre tra un evento nefasto e la vita».

La stampa è invitata a partecipare.

Per info e accrediti:

339 644 28 44

L’Associazione Cuore e mani aperte OdV è un ente del Terzo Settore che opera all’interno del nosocomio leccese da più di venti anni, grazie al sogno e alla vocazione del cappellano, Don Gianni Mattia, che – oltre ad esserne fondatore e presidente – da sempre – con i suoi sorrisi, il naso rosso e una fiducia smisurata nelle persone che scelgono di rendersi dono autentico – riveste di poesia anche la sofferenza.

L’Associazione Cuore e mani aperte OdV è stata fondata nel 2001 e non si è mai discostata dall’amore verso l’altro. Lo spirito di carità cristiana gli ha permesso di riscoprire nel più fragile l’amore più grande. Uno sguardo sempre attento e gentile rivolto con particolare attenzione e sensibilità alle esigenze di natura socio-sanitaria. Negli ultimi anni si è soffermata con attenzione ad esplorare il concetto della cura che passa anche attraverso l’umanizzazione degli spazi ospedalieri. In questo ambito si inseriscono numerose iniziative: dalla Bimbulanza allo Spazio Benessere, da una Casa di Accoglienza per i parenti dei degenti a diverse umanizzazioni pittoriche di risonanze magnetiche, tac e intere unità operative pediatriche.

Category: Costume e società, Cronaca, Riceviamo e volentieri pubblichiamo