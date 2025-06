INCENDIO DOLOSO DISTRUGGE IL VERDE FRA TORRE PALI E PESCOLUSE

UN LIBRO A PIU’ MANI PER I CENTO ANNI DELLA PARROCCHIA DI SAN FOCA

di Raffaele Polo __________ Cento anni fa come ora, la Parrocchia di Roca Nuova fu rinominata e spostata a San Foca. Perchè questa decisione? E cosa è avvenuto prima, ma soprattutto dopo? Come si può intuire, è un ottimo spunto per riverdire quella ‘Storia Patria’ che ci affascina e ci aiuta a scoprire ‘come eravamo’… E, proprio […]