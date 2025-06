NOVITA’ EDITORIALI / “45 giri di poesia” DI GIANLUIGI COSI, A BRINDISI DOMENICA 15

di Raffaele Polo ________

Certamente interessante e stuzzicante l’esperimento poetico che porta Gianluigi Cosi al suo recentissimo ’45 giri di poesia’ (Il Raggio Verde, 70pagine, 15 euro): per ogni (famosa) canzone di cantautore, Gianluigi offre una sua poesia, attinente al testo ed allo spirito del brano musicale che (e questa è una bella novità) si può ascoltare in contemporanea, grazie al modernissimo sistema del lettore QR .

Stavolta, il progresso tecnologico ci offre questa splendida opportunità di mescolare poesie, canzoni e sentimenti in un’unica offerta, piacevolissima e distensiva. Gianluigi, del resto, ci ha ormai abituati a queste sue ‘performances’ dove canto e poesia, musica e versi sono a costruire una sua personalissima struttura, che ci sciorina garbatamente con sapiente nonchalance, a riscuotere il meritato applauso…

I versi di Cosi sono decisamente comprensibili e condivisibili: anche nelle sue rime si prepara una cascata di parole-sentimenti che finiscono e si sublimano nel verso finale che in un guizzo che, da solo, dà un senso a tutta la composizione. Come argutamente afferma in prefazione Carmelo Grassi : “…leggere questo libro significa anche, inevitabilmente, riascoltare – mentalmente o fisicamente- quei brani che lo hanno ispirato. E scoprire che sono cambiati, o meglio: che siamo cambiati noi…”

Il libro è presentato domenica 15 giugno al Museo Archeologico Ribezzo, in Piazza Duomo a Brindisi a partire dalle 18,30: introduce Antonietta Fulvio, dialoga con l’autore Pino Romanelli e modera Domenico Saponaro. Sono previste letture delle poesie con interventi musicali alla chitarra.

