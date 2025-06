PARTE RACCOLTA FIRME PER INDIRE UN REFERENDUM COMUNALE SUI FILOBUS

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comuncato firmato congiuntamente dai sotto elencati consiglieri comunali di monoranza del Comune di Lecce ___________

Un referendum per chiedere alla cittadinanza se vuole il potenziamento del filobus a Lecce.

È questa la proposta dei consiglieri comunali di minoranza per aprire un momento di partecipazione popolare e confronto democratico– come previsto dalla Statuto della Città – sulla volontà dell’Amministrazione Comunale di estendere in nuove aree urbane il filobus per ulteriori 7 chilometri, con il posizionamento di circa 1000 nuovi pali e relativa doppia rete aerea.

Chiamare i cittadini ai seggi significa dare loro il diritto di esprimersi su un progetto che non è stato loro presentato nel programma del Sindaco Adriana Poli Bortone durante la campagna elettorale e che oggi viene candidato ad un bando del Ministero.

Per garantire questo momento di democrazia serve organizzare una raccolta di almeno 6.000 firme da presentare al Comune di Lecce a settembre.

Con questo documento si chiede ai partiti politici, ai movimenti civici, alle associazioni di cittadinanza attiva presenti in città – e interessati a sostenere l’iniziativa – di esprimere la loro adesione al costituendo comitato promotore del referendum che poi individuerà un proprio portavoce.

Questo il quesito che verrà presentato alla cittadinanza:

VOLETE VOI L’ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 221 DEL 28/05/2025 AVENTE AD OGGETTO: “POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA FILOVIARIO?

Per confermare l’adesione a questo documento inviare una mail a questo indirizzo:referendum.filobus@gmail.com

I CONSIGLIERI COMUNALI



Antonio De Matteis

Marco De Matteis

Sergio Della Giorgia

Loredana Di Cuonzo

Andrea Fiore

Paolo Foresio

Christian Gnoni

Silvia Miglietta

Giovanni Occhineri

Antonio Rotundo

Carlo Salvemini

Sergio Signore

