INCENDI: LE VERITA’ DI leccecronaca.it

di Maria Antonietta Vacca __________

Fine settimana disastroso a Torre Chianca, marina di Lecce, e dintorni di Torre Rinalda, Spiaggia Bella e Parco Rauccio. Un incendio continuo, nelle giornate di sabato e domenica, ha distrutto decine di ettari di macchia mediterranea ed ha minacciato le abitazioni dei residenti in zona, rendendo loro la vita un inferno.

Insieme alle fiamme, fra l’altro in separata sede ritornate pure nelle altre già martoriate sedi di Salve e di Ugento, è ripartita anche la narrazione dominante del caso, del caldo, della prevenzione inattuata, dell’incuria.

Noi di leccecronaca.it ricominciamo invece a fare chiarezza, sulla base sia delle inchieste giornalistiche fatte in passato, sia delle riflessioni compiute in questi due giorni.

Che sia necessario fare prevenzione e repressione pure sulle pratiche agricole raccomandate, o vietate, è un dato di fatto e non vogliamo certo sminuirne l’importanza. Tutto questo però non c’entra niente con quanto accaduto a Torre Chianca e dintorni.



Gli incendi non sono neanche colposi, sono dolosi, cioè c’è qualcuno che li ha appiccati apposta.

Perché?

La risposta è difficile e non abbiamo prove al riguardo.

Sospetti, sì, e tanti.

Non aiutano i precedenti, rimasti senza motivazioni, se non nei casi di pazzi furiosi, quei due o tre scoperti e identificati qui da noi.



Non si può però ridurre il fenomeno ai piromani che agiscono diciamo così per follia, oppure per interessi personali, limitati al proprio caso.

Ci deve essere, c’è dell’altro.



Intanto, non è stata attuata nessuna forma di sorveglianza e gli incendiari hanno potuto agire indisturbati e impuniti.

I controlli sul territorio restano insufficienti, la bonifica e il ripristino delle aree a rischio lacunose.

Eppure non bisogna essere dei geni per capire che gli incendiari avrebbero colpito di nuovo proprio là.

L’ultima volta fu lo scorso dicembre, in pieno inverno, per la terza volta in pochi mesi.

A contare gli episodi degli ultimi anni, sono una decina.

C’è qualcuno al quale il parco del Rauccio non piace. O comunque ha interessi grossi, tali da spiegare l’accanimento dimostrato.

Non aiuta la burocrazia, i tavoli che si aprono ogni qualvolta poi il problema rimane irrisolto, come da italico costume.

Non aiuta la stratificazione delle competenze.

Non aiuta la legislazione sul tema, spesso confusa, misconosciuta e di difficile attuazione, specie quella emergenziale e stratificata su emergenze, competenze, rimborsi spese e incentivi.

Non aiutano gli enormi interessi in gioco sul fronte incendi. Facciamo l’esempio dei Canadair, gli aerei che caricano e scaricano acqua, preziosi per spegnere gli incendi.

Un Canadair, precisamente il modello CL-415, costa circa 37 milioni di dollari canadesi, circa 23 milioni di euro.

L’Italia non ne possiede nessuno.

Però possiede novanta F35, gli aerei di guerra di ultima generazione, che costano ognuno 130 milioni di euro, vale a dire che rinunciando anche a uno solo di questi strumenti di guerra e di morte, si potrebbero comprare sei Canadair, rinunciando solo a tre F35 su novanta se ne potrebbero comprare diciotto, di Canadair.



In Italia ci sono però diciotto Canadair, dislocati su tre basi, la più vicina al Salento a Gioia Tauro.

Appartengono ad una società multinazionale alla quale è stato appaltato il servizio.



Ogni singola ora di volo di un Canadair costa mediamente15.000 euro di soldi pubblici.

Per giunta, non è dato sapere chi li intaschi. Infatti, i proprietari dei diciotto Canadair italiani si celano dietro un complicato sistema di società di capitali speculativi e di fondi di investimento privati che ne rende impossibile l’identificazione. Quindi non possiamo nemmeno sapere chi guadagna e anzi specula con i Canadair.

