DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 18 GIUGNO 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 18 giugno 2025.

San Gregorio.

A Lecce il nostro amico Piero Guido compie 61 anni: tanti auguri di buon compleanno!

Da questa sera siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Il 18 giugno del 1815 si svolse quella che viene ricordata come la Battaglia di Waterloo tra l’esercito francese guidato da Napoleone Bonaparte e gli eserciti inglese e prussiano guidati rispettivamente dal Duca di Wellington e dal feldmaresciallo Gebhard Leberecht von Blücher. La battaglia, la più combattuta e sanguinosa fra tutte le battaglie delle guerre napoleoniche, sarà l’ultima di Napoleone. Waterloo segnò la decisiva sconfitta del Bonaparte e il conseguente esilio a Sant’Elena, dove morirà nel 1821.

Nei pressi di Waterloo diversi monumenti ricordano la grande battaglia e l’intera zona è diventata un parco storico.

Proverbio salentino: PURU LI PULICI TENENU LA TOSSE

Anche le pulci hanno la tosse.

Si usa dirlo di persona che non ha alcun peso, alcuna autorità, e ciò nonostante vuole a tutti i costi imporre il proprio punto di vista

