DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 19 GIUGNO 2025

Al 19 giugno di cento e tredici anni fa è legata l’istituzione della prima festa del papà. La festa non fu inspirata dalla figura di San Giuseppe, ma da quella di un veterano della guerra di secessione americana, un padre esemplare che allevò da solo sei figli tra mille difficoltà dopo la morte della moglie. L’idea di una festa per ricordare e celebrare le gesta del padre venne alla figlia dell’uomo, Sonora Smart Dodd, la quale chiese alle autorità americane l’istituzione di un giorno di festa in onore del padre, William Jackson Smart.

Con una legge del 1972 firmata Richard Nixon l’iniziativa di Sonora, celebrata ogni terza domenica di giugno, divenne “festa nazionale”. La tradizione viene ancora rispetta negli Stati Uniti e negli altri paesi che seguono la tradizione statunitense tra cui Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Giappone.

In Italia, come è noto, si celebra invece il 19 marzo.

Proverbio salentino: ALL’AMICU LA CARNE CU L’ESSU

All’amico la carne con l’osso.

Di solito i buon gustai concordano col fatto che la carne saporita è quella vicina all’osso, ma non è a questo che si riferisce il proverbio di oggi.

La carne solitamente viene disossata, e le ossa messe da parte.

Se invece ciò non viene fatto, il macellaio risparmia tempo e fatica, ma non solo, se si lascia anche l’osso il peso è maggiore.

Questa massima sta a ricordarci che spesso ci si approfitta dell’amico riservandogli un servizio scadente, mentre gli altri clienti vengono trattati con riguardo.

