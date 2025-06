(g.p.) ____________ C’era una volta lo stile Juventus. Gianni Agnelli che telefonava rispettosamente ai presidenti americani per chiedere loro informazioni sugli avvenimenti internazionali, nell’ottica di salvaguardare la produzione automobilistica italiana; suo figlio Edoardo Agnelli, che mandava lettere a Henry Kissinger prospettandogli un capitalismo dal volto umano e sollecitandogli l’impegno per la giustizia sociale e la pace nel mondo.

Oggi di quella Juventus è rimasta solo la squadra di calcio, impegnata in questi giorni negli Usa in un torneo e per questo ricevuta ieri da Donald Trump: un incontro imbarazzante, diciamo così, per usare un eufemismo, mentre nello studio ovale, fra frizzi, lazzi e risate, echeggiava silente, ma chiara l’eco di bombardamenti sui civili, stragi di innocenti, vergognose menzogne e minacce belliche ulteriori.

La Fiat, non c’è più. La produzione automobilistica orgoglio un tempo del made in Italy nemmeno. Edoardo Agnelli fu ucciso nel 2000 inscenandone il suicidio, per questo considerato un martire ancora oggi in Iran, Stato del quale era profondamente estimatore e amico.

L’eredità di famiglia, è finita nelle mani di John Elkan, che non fa più automobili, quelle le lascia fare agli Americani, ma speculazioni finanziarie senza frontiere e che, come tale, ieri è andato a omaggiare il padrone, nel silenzio assordante della stampa italiana, comprata per hobby, per collezione di giornali, e gli ha portato in deferente omaggio la maglietta della squadra, autografata dai calciatori.

