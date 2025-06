ANZIANO CHE VIVEVA SOLO MORTO NELL’INCENDIO DI CASA SUA A SAVA

(e.l.) ___________ Questa mattina è scoppiato un incendio nell’abitazione di via Trieste a Sava dove viveva, solo, Francesco Saracino, 89 anni. Il rogo, divampato all’improvviso e propagatosi in maniera veloce, per cause ancora da accertare, lo ha ucciso.

Il suo corpo è stato trovato carbonizzato poco dopo, quando sono arrivati i Vigili del Fuoco e, spente le fiamme e diradatosi il fumo denso dall’interno della casa, lo hanno visto in camera da letto ormai morto.

L’anziano come detto viveva solo. Una nipote passava da lui tutti in giorni per dargli assistenza e lo aveva fatto anche questa mattina, andando via prima che scoppiasse l’incendio.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare con precisione quanto accaduto e stabilirne le cause.

Ma comunque sia andata, anche questo episodio getta un’altra drammatica ombra sulle condizioni di solitudine e di fragilità delle persone anziane. ___________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca