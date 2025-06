L’EFFETTO CONTRARIO OTTENUTO DAI BOMBARDAMENTI SUL POPOLO IRANIANO CHE SI RICOMPATTA NELLA PROTESTA CONTRO L’AGGRESSIONE ISRAELIANA

(g.p.) ____________ «Giornata della Vittoria e della Rabbia» ieri in tutto l’Iran, a margine della tradizionale preghiera del venerdì. Imponenti manifestazioni popolari per protestare contro l’aggressione di Israele. A Teheran erano in decine di migliaia in piazza, pur sotto la minaccia dei bombardamenti.

La partecipazione di massa ai raduni è confermata anche da Iran International, portale legato all’opposizione all’estero, secondo il quale l’iniziativa si svolge sotto gli auspici del «Consiglio di coordinamento della propaganda islamica» e del governo di Teheran.

Qui sotto il reportage della tv americana, ma non governativa, diffusa in tutto il mondo CNN

https://edition.cnn.com/2025/06/20/world/video/tehran-iran-protests-fred-pleitgen-digvid

____________

LA RICERCA nel nostro articolo del 17 giugno scorso

Category: Costume e società