GALEOTTO FU IL QUADRO E CHI LO DIPINSE, SU UNA ‘NUVOLA’ D’AMORE. MICHELE EMILIANO SARA’ DI NUOVO PADRE

(g.p.) _____________ Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (nella foto del nostro archivio, amorosa anch’essa, ma questa è un’altra storia) diventerà padre. La sua nuova compagna gli darà la gioia di una paternità in età senile a fine estate.

A riverlarlo, il sito gossip Dagospia.

Lui, ha confermato la notizia, chiedendo solo riservatezza per la sua lei, Valeria Gentile, 40 anni, di Monopoli, con la quale convive da mesi a Bari.

Perché?

Cioè, potremmo capire per la signora (e infatti, abbiamo scelto di non pubblicarne le foto), ma lui è un personaggio pubblico e quindi il ‘personale’ diventa ‘politico’, come era negli anni Settanta in cui anch’egli maturò la sua educazione sentimentale.

A parte le polemiche giornalistiche, di tutti i tipi, di cui ci occupiamo da dieci anni, questa è una bella notizia. Così, fine a sè stessa.

Senza implicazioni politiche, come era stato per il lungo rapporto con la sua addetta stampa Elena Laterza, e in tempi più recenti per la ‘simpatia’, chiamiamola così, per l’imprenditrice Nancy Dall’Olio, nominata ‘ambasciatrice’ della Puglia.

E’ una notizia comunque, perché Michele Emiliano ha 66 anni, ha tre figli grandi avuti dal matrimonio poi finito e anzi è pure nonno. Una nuova paternità in tale situazione fa comunque notizia.

E’ una bella notizia poi, come sono belle le storie d’amore, specie quelle con grande differenza di età e che devono dimenarsi fra sussurri e grida.

Lei, poi, è un’artista -nome d’arte: Nuvola – ha vissuto a Bologna e Milano, è laureata in ambito economico e ha sempre coltivato la passione per l’arte. E dell’artista, ha l’animo poetico:

“…nel corpo mi abbandono, cercando il senso in tutto questo mare aperto, nel blu oltremare, luogo della conciliazione, del ristoro, dell’affidarsi, ma anche del galleggiare in un vuoto estraneo, in attesa di riappropriarci della sensazione di appartenenza, come bambini nel momento in cui si impara a nuotare”

ha scritto per una sua opera pittorica recentemente premiata.

Proprio all’inaugurazione di una mostra i due si conobbero.

A Valeria e Michele ritornati ragazzi, congratulazioni e auguri: Omnia vincit amor et nos cedamus amori.

Category: Costume e società, Cronaca, Politica