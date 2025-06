Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

WEEK-END DI CONTROLLI DEI CARABINIERI: 2 ARRESTI PER POSSESSO DI DROGA, FRA CUI UN 18ENNE

Continuano in tutta la provincia le operazioni di controllo del territorio dei carabinieri per prevenire situazioni di degrado legate al traffico di stupefacenti. Altri due spacciatori sono stati scoperti e arrestati.

Il primo pusher arrestato è un incensurato 18enne di Palmariggi. L’indagine è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maglie, al comando del Maggiore Francesco ZACCARIA, che dopo aver monitorato per alcuni giorni le abitudini del ragazzo, sabato mattina sono entrati in azione e si sono presentati a casa sua per una perquisizione. Gli uomini dell’Arma hanno trovato nascosti nel bauletto dello scooter in uso al 18enne circa 10 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana, nonché alcuni bilancini di precisione e varie bustine di cellophane. Anche nella camera da letto del giovane i carabinieri hanno trovato altro materiale per pesare e confezionare le dosi da spacciare, nonché 250 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. La vera sorpresa è arrivata quando i militari dell’Arma sono entrati nel ripostiglio vicino la cucina, dove hanno trovato 17 “petardoni” non classificati, definiti comunemente “bombe carta” per la loro forma cilindrica e per l’elevata pericolosità, insieme a 300 artifizi pirotecnici regolari, alcuni in cattivo stato di conservazione e comunque tenuti in modo scorretto. Vista la pericolosità del materiale rinvenuto, sono prontamente intervenuti gli artificieri antisabotaggio dei Comandi Provinciali Carabinieri di Lecce e di Taranto, che hanno sequestrato il materiale pirotecnico e dopo la campionatura hanno avviato la procedura per l’immediata distruzione. Trattandosi di un incensurato, il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Lecce, nel convalidare l’arresto, ha disposto la sua immediata liberazione, rinviando il processo a data da destinarsi.



La seconda indagine antidroga è stata invece portata a termine domenica sera a Melissano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne del posto, noto alle Forze dell’Ordine, fermato in via Castello mentre circolava con un monopattino elettrico. Durante il controllo, i militari gli hanno trovato addosso un contenitore con dentro circa 10 grammi di cocaina, invece a casa sua è stata recuperata una modica quantità di marijuana e tutto il necessario per confezionare e pesare le dosi. Dopo aver illustrato i dettagli al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lecce, il 36enne di Lecce è stato arrestato con l’accusa di “Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”, poi sono stati disposti i domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.



I controlli delle pattuglie dell’Arma si intensificheranno nei prossimi week-end in tutto il territorio, inserendosi in un più ampio piano di prevenzione e sicurezza urbana messo in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce in vista dell’estate.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui entrambi gli indagati cui si è fatto cenno sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Lecce, 24 giugno2025

