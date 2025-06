FOTOVOLTAICO SELVAGGIO A VEGLIE

di Fabio Coppola __________

Il 18 giugno 2025 la Giunta comunale di Veglie con la deliberazione n. 114, ha approvato la “Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Veglie e la società “HEPV06” s.r.l. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte rinnovabile nel Comune di Veglie”, autorizzando il Sindaco a sottoscriverla.

L’impianto denominato “SPOT 40” della potenza nominale pari a 66,40 MWe, collocato nel territorio di Veglie, Salice, Avetrana, Erchie, per le opere ed infrastrutture di connessione alla rete di trasmissione nazionale, è stato proposto dalla società di Trento “HEPV06”.

Il 7 ottobre 2024 la società ha proposto un’offerta compensativa a vantaggio del territorio utile al rifacimento del campo sportivo; invece il Sindaco del Comune di Veglie ha richiesto alla società proponente come misura di compensazione ambientale per la realizzazione della struttura la somma di € 940.000,00.

La collocazione degli impianti fotovoltaici sarebbe ottimale sui tetti delle case, per evitare il consumo di suolo e l’alterazione del paesaggio.

Se la tendenza attuale al consumo di suolo non dovesse arrestarsi, arriveremo un giorno a non disporre di suolo agricolo per soddisfare le nostre esigenze alimentari, ed essere costretti all’importazione dall’estero dei prodotti agricoli. ____________

