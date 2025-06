TROVATO IL CADAVERE CARBONIZZATO DI UN UOMO DI TREPUZZI

(e.l.) ____________ Questa mattina, in un terreno di proprietà della famiglia, adiacente alla provinciale per Surbo, in è stato trovato carbonizzato, all’interno della sua auto, distrutta da un incendio, il corpo di un uomo di 58 anni di Trepuzzi. Omettiamo le generalità e ogni altro riferimento, in quanto, all’esito delle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Lecce (nella foto), si tratta di un suicidio.

Come sanno i nostri lettori, per antica scuola leccecronaca.it non tratta i casi di suicidio.

