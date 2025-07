DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 2 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 2 luglio 2025.

Madonna delle Grazie. Auguri di buon onomastico alle nostre amiche e lettrici che si chiamano Grazia, Maria Grazia, Graziella, o, per i maschi, Graziano.

A Lecce la scrittrice Simona Toma compie 49 anni: buon compleanno!

Da questa sera siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

Fra le contrade di Siena si corre il Palio in onore della Madonna di Provenzano, una delle due corse equestri che si corrono ogni anno: l’altra è in calendario per il 16 agosto ed è in onore della Madonna Assunta.

Testimonianze del Palio di Siena si hanno fin dal 1200.

Teatro della giostra è la centralissima Piazza del Campo e il numero delle contrade partecipanti può variare tra le dieci e le diciassette. Le contrade che di diritto partecipano al palio del 2 luglio sono: Aquila, Bruco, Chiocciola, Drago, Giraffa, Istrice, Lupa, Tartuca, Oca, Nicchio.

A Carpignano Salentino si celebra la Festa di Santa Maria della Grotta. Secondo la tradizione il 2 luglio del 1568 Frangisco Vincenti, un vecchio cieco, si rifugiò in una grotta per ripararsi da un temporale e, pregando, si assopì. In sogno gli apparve la Madonna che gli chiese di edificare in quel luogo una chiesa in suo onore. Da quel 2 luglio ogni anno a Carpignano Salentino si celebra la Festa di Santa Maria della Grotta. Durante la processione il sindaco consegna le chiavi della città alla statua della Vergine. La storia è raccontata anche da una canzone che viene cantata ogni anno durante la processione per le vie del paese.

1957. Torino: la FIAT presenta ufficialmente la Fiat 500, destinata a cambiare la vita degli Italiani.

Proverbio salentino: A BRIGANTE, BRIGANTE E MIENZU

A brigante, brigante e mezzo.

A volte è necessario utilizzare gli stessi modi dell’avversario, possibilmente meglio di lui.

