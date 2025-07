DOPO QUATTRO GIORNI MORTO L’ANZIANO RIMASTO FERITO IN INCIDENTE

(Rdl) __________ E’ morto oggi all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era stato trasferito da quello di Gallipoli per l’aggravarsi delle sue condizioni, Cosimo Pastore, 87 anni, di Tuglie, rimasto coinvolto venerdì scorso in un incidente stradale sulla statale 274 per Santa Maria di Leuca. La Fiat Panda su cui viaggiava con la moglie si era scontrata con un camion per cause in fase di accertamento. L’impatto è stato violento: benchè non sembrasse in pericolo di vita, poi le condizioni dell’anziano sono rapidamente peggiorate.

Category: Cronaca