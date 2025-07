LA NUOVA BUFERA GIUDIZIARIA / SVILUPPI DELL’INDAGINE: ACCUSE PIÙ GRAVI PER DELLI NOCI E GLI ALTRI IMPRENDITORI SUOI PRESUNTI COMPLICI. LA ‘LINEA DI CONFINE’ E IL ‘NUOVO VIAGGIO’ DELL’EX ASSESSORE IN UN POST ERMETICO SU FACEBOOK

(f.f.) _____________

Si fa più pesante il quadro accusatorio nell’inchiesta giudiziaria che coinvolge l’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci e tre imprenditori pugliesi. La Procura ha infatti modificato l’imputazione provvisoria, passando dalla più lieve ipotesi di corruzione impropria a quella, decisamente più grave, di corruzione propria.

Il cambiamento, emerso durante l’udienza davanti al Tribunale del Riesame, riguarda il sedicesimo capo d’imputazione. Si ipotizza che Delli Noci, sfruttando la propria posizione pubblica, abbia favorito una serie di progetti imprenditoriali in cambio di benefici personali. L’elenco delle operazioni finite sotto la lente comprende interventi su immobili come il complesso delle Stimmatine, l’ex cinema Santa Lucia, una palazzina in via Costadura, oltre a questioni legate a finanziamenti, pagamenti di affitti, e modifiche alla viabilità urbana nei pressi di un supermercato di via Japigia.

In cambio, secondo gli inquirenti, Delli Noci avrebbe ottenuto contributi elettorali, pranzi e cene di lusso, assunzioni pilotate e anche forniture di sushi. Le indagini, condotte anche attraverso intercettazioni ambientali depositate proprio in queste ore, coinvolgono l’imprenditore Alfredo Barone – attualmente in carcere – e i suoi colleghi Mario Congedo e Maurizio Laforgia, entrambi ai domiciliari con dispositivi di controllo elettronico.

Il nuovo orientamento della Procura segue le osservazioni avanzate dalle difese, ma al tempo stesso punta a rafforzare l’accusa, considerando che le presunte condotte avrebbero violato i doveri istituzionali in modo diretto e consapevole.

Nel frattempo, si attende la decisione del Tribunale del Riesame sui ricorsi presentati dagli indagati per ottenere la revoca o l’alleggerimento delle misure cautelari. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di indagini sulla commistione tra politica e affari nella gestione del patrimonio pubblico locale. __________

(Rdl) __________ Appena ieri Alessandro Delli Noci, che, ricordiamo, si era dimesso da assessore e da consigliere regionale, ha postato sul suo diario di Facebook, insieme alla foto che riproduciamo, una riflessione molto apprezzata dai suoi sostenitori e comunque variamente interpretata: eccola per intero, citazioni letterarie comprese, in tutto il suo senso ermetico

Essere su una linea di confine.

Guardarsi indietro, guardare avanti.

Esiste nella vita di ciascuno quel momento.

Arriva all’improvviso, inaspettato, e segna cosa sei stato e cosa ti accingi ad essere. Può essere caldo come una carezza, può essere un pugno sferrato in pieno volto se a segnare quella linea sono eventi così duri e dolorosi che fatichi solo a pensare che si possa guardare avanti, oltre quel confine.

Quando sei lì però capisci quello che non sapevi. Capisci che, insieme a te e per motivi diversi, ci sono decine, centinaia di persone che conosci o di cui hai sfiorato la vita, che cercano la loro strada. Con loro, senza saperlo e senza volerlo, condividi un pezzo di esistenza, a loro ti stringi per dire e accettare che quello che è stato è stato ma che tanto, tutto può e deve ancora essere.

Che sarà.

Perché quella nuova strada esiste, si intravede alle volte nitida, altre volte sfocata. Bisogna solo guardarla e avere il coraggio e la forza di camminarci incontro, di affrontare il viaggio mettendo in valigia ciò che conta davvero, ciò che resta nel tempo. Mettersi in cammino potendosi voltare sempre per guardare quanto di bello hai vissuto e cosa hai imparato.

A chi, come me, è su quella linea dedico le parole di Salinger ne Il Giovane Holden, che ho riletto in questi giorni e in queste notti senza sonno.

A voi, a noi, auguro un viaggio nuovo.

‘Io credo che uno di questi giorni ti toccherà scoprire dove vuoi andare. E allora devi metterti subito in marcia. Ma immediatamente. Non puoi permetterti di perdere un minuto’. _________

