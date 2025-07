LOREDANA MY ESPONE PER LA NOTTE BIANCA DI ALEZIO SABATO 26

di Raffaele Polo __________

Si svolge ad Alezio il 26 luglio la terza edizione della Notte Bianca che gli organizzatori, con entusiasmo, così definiscono: “Oltre 40 attrazioni, più di 100 artisti coinvolti, pronti a regalare una notte ricca di magia, incanto e tanto divertimento. Una notte unica e speciale, in cui vengono valorizzate le attività commerciali, le tradizioni e le bellezze culturali e artistiche del paese e dove musica, cultura, arte e degustazioni si fondono in un’esperienza magica che coinvolge adulti e bambini con attività e attrazioni per tutte le età.”

E, in mostra a Palazzo Pellegrino, completamente rimesso a nuovo, è previsto un evento che, all’interno della Notte Bianca si rinnova come spazio di condivisione e riflessione, capace di mettere in dialogo linguaggi artistici e creatività: tra passato e presente, ci guidano attraverso emozioni e nostalgia tra le stanze dello storico Palazzo, le opere di Luigi Caiffa, Annie Cataldi, Luigi De Pascali, Paola Giorgino, Antonio Marzo, Loredana My & Daniela Liguori, gli artisti che espongono le proprie opere nei diversi ambienti del palazzo.

In particolare, Loredana My così sintetizza i suoi interventi: “Il mio allestimento (nelle foto due sue opere, ndr) è un omaggio alle mamme, quelle piene di amore, di abbracci e quelle perdute ma mai dimenticate, si snoda tra le parole dolci e nostalgiche della mia amica Daniela e le mie illustrazioni colorate”.

Category: Cronaca, Cultura, Eventi