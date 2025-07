FIAMME SU UNA BARCA NEL PORTO DI OTRANTO: PANICO MA NESSUN FERITO

(f.f.)________

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri nel porto interno di Otranto, dove un’imbarcazione di piccole dimensioni, lunga circa sei metri, ha preso improvvisamente fuoco mentre era ormeggiata. Il fumo denso e scuro ha invaso l’area portuale, attirando l’attenzione di residenti e turisti.Secondo una prima ricostruzione, l’incendio si sarebbe originato da un guasto tecnico, ma le cause esatte sono ancora in fase di accertamento.

Per fortuna, al momento dello scoppio delle fiamme non vi era nessuno a bordo, né nelle immediate vicinanze, evitando così conseguenze per le persone.La colonna di fumo visibile anche a distanza ha generato momenti di forte tensione tra i presenti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie e della guardia costiera, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire le operazioni.

L’imbarcazione, nel frattempo sganciata dall’ormeggio, ha continuato a bruciare in modo progressivo fino allo spegnimento quasi naturale delle fiamme. Successivamente è stata rimorchiata fuori dall’area portuale per consentire ulteriori verifiche.

Le autorità hanno avviato accertamenti per comprendere l’origine dell’incendio e valutare eventuali responsabilità. Sul posto, anche personale tecnico per monitorare la situazione ambientale nello specchio d’acqua interessato.

Category: Cronaca