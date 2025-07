SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI IN PROVINCIA DI LECCE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ____________

LITORALI SALENTINTI ASSEDIATI DAI CARABINIERI. SCATTANO SANZIONI E SEGNALAZIONI.

Controlli straordinari estivi nel Salento: tre interventi tra Marina di Mancaversa, Gallipoli e Porto Cesareo.

È costante e massiccia la presenza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce su tutto il territorio salentino. Intensa è anche l’attività di controllo attuata con un particolare rafforzamento dei servizi grazie anche a diverse attività di pattugliamento notturno. Servizi che gli uomini dell’Arma hanno incrementato nel corso della stagione estiva per garantire la sicurezza e la legalità soprattutto nelle più note e affollate località turistiche.

Dalla Marina di Mancaversa, a Gallipoli passando da Porto Cesareo. È stato questo il contesto operativo in cui militari delle Compagnie di Casarano, Gallipoli e Campi Salentina hanno attuato specifici e mirati servizi di controllo straordinario del territorio interessando quasi tutto il litorale ionico.



Nel centro di Porto Cesareo il servizio di controllo straordinario del Territorio è stato condotto dai Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina che, al termine dell’attività ispettiva, hanno denunciato un commerciante 49enne di origine senegalese poiché ritenuto presunto responsabile di falsità materiale. L’uomo infatti è stato sorpreso alla guida di un’utilitaria con una patente che da approfonditi controlli è risultata essere falsa. Un 21enne copertinese, invece, è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria poiché trovato in possesso di circa 10 grammi di presunto stupefacente del tipo cocaina. Dopo una perquisizione personale e domiciliare l’uomo, oltre alla sostanza stupefacente, deteneva occultato anche materiale vario per il confezionamento e la somma di quasi 300 euro in banconote di vario taglio ritenuta il provento di una probabile attività illecita di spaccio.



Nello stesso contesto operativo i Carabinieri hanno espletato un servizio mirato al contrasto dell’abusivismo commerciale di materiale contraffatto. Il servizio è stato eseguito in pieno centro lungo la marina di Porto Cesareo, già oggetto di lamentele da parte della cittadinanza. All’arrivo dei militari vari soggetti intenti alla vendita di materiale presumibilmente contraffatto, si è dato a precipitosa fuga. In tale contesto i Carabinieri della locale Stazione, hanno sequestrato a carico di ignoti merce contraffatta di varia natura tra cui 39 paia di scarpe, 21 borse, 14 berretti, 20 cinture e 50 portafogli con griffe contraffatte, abbandonata dagli “improvvisati commercianti” per poi darsi precipitosamente alla fuga e sfuggire quindi ai controlli.



Nella Marina di Mancaversa i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari dell’Ispettorato del Lavoro di Lecce e al personale Ispettivo Territoriale del Lavoro della Provincia di Lecce, hanno effettuato ispezioni a ristoranti, bar e attività commerciali di varia natura.

A finire nei guai per gravi irregolarità è stata la proprietaria di un supermercato, una donna 52enne residente a Matino che a seguito dei controlli è stata segnalata alle competenti Autorità poiché ritenuta presunta responsabile di diverse violazioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla donna è stata contestata la mancata sorveglianza sanitaria di quattro dipendenti, il mancato aggiornamento del documento di valutazione rischi, l’impiego di due lavoratori “in nero” e l’installazione di un sistema di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione. Tali violazioni, oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sono costante ammende e sanzioni amministrative per un totale di oltre 23mila euro.



Nel comune di Taviano e nello stesso contesto operativo, invece, un 30enne del posto è stato sorpreso in compagnia di una persona censurata sebbene gli fosse stato vietato dalla misura preventiva cui era sottoposto, quella della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza. Al giovane è costata la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.



Nella nota località turistica di Gallipoli, invece, il servizio è stato attuato dai Carabinieri della locale Compagnia con il supporto dei militari dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”. Per raggiungere l’obiettivo, ovvero quello di garantire la sicurezza stradale e territoriale, sono stati intensificati i controlli in località “Baia Verde” dove sono state denunciate due persone perché sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito: si tratta di un 24enne residente a Casarano e di un turista milanese 30enne.



Per analoghe violazioni sono stati invece segnalati alla competente autorità amministrativa con conseguente ritiro della patente di guida, altri due conducenti, un 30enne ed un 36enne, entrambi salentini, poiché sottoposti ai previsti controlli con etilometro, sono risultati positivi all’uso di alcol avendo un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l.



Nell’operazione sono stati coinvolti complessivamente un centinaio di persone, una cinquantina di veicoli e 15 soggetti sottoposti a misure restrittive di varia natura. Una decina le contravvenzioni al Codice della Strada, due le patenti ritirate e due i veicoli sottoposti a sequestro.



Questi interventi confermano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza, legalità e rispetto delle norme durante il periodo di maggiore afflusso turistico, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori, alla sicurezza stradale e al contrasto della criminalità.

Si evidenzia che le persone segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.



Lecce, 26.07.2025.

