IL PRANZO DELLA DOMENICA / ANGELO CAVALERI MEGLIO DEL SIGNOR WOLF RISOLVE PROBLEMI

di Raffaele Polo _________

«Il mio idolo, il mio punto di riferimento è sempre stato Honda, il fondatore e l’inventore delle motociclette e dei motori sempre più potenti e sofisticati… Sin da bambino, si interessava e sperimentava, con i pochi mezzi a disposizione, fino ad ottenere quello che, nel suo pensiero, doveva essere realizzato…»

A parlarmi di questo personaggio che, onestamente, non conoscevo, è Angelo Cavaleri, mentre gustiamo, a casa sua, una immensa porzione di orecchiette.

Angelo parla con piacere della sua attività, maturata con anni e anni di esperienza sul campo (sono ventisei, ci confessa). In effetti, è bravissimo nelle riparazioni, installazioni e cura di tutti i meccanismi elettrici ed elettronici che ci circondano: televisori, frigoriferi, elettrodomestici non hanno segreti, per lui…

«Solo esperienza o anche la scuola possono far raggiungere risultati ottimali?», gli chiediamo, sbirciando le portate che seguiranno al ‘primo’: intravediamo pomodori, rucola e pesce… va benissimo!

«La scuola serve, naturalmente. Ma senza l’esperienza e il confronto con la realtà, non si va da nessuna parte. Del resto come affermava Leonardo Da Vinci: ‘L’esperienza è maestra della sapienza’, no?»

Mentre parliamo (e mangiamo) il telefonino di Angelo è sempre attivo. E lui, pazientemente, non si sottrae a domande e interpelli di ogni genere.

«È così ogni giorno, anche oggi che è domenica… Scusa, rispondo…»

Ne approfittiamo per fare amicizia col gatto di casa, che non disdegna le nostre confidenze…

Quando Angelo torna a nostra disposizione, gli chiediamo notizie della sua famiglia:

«Viviamo in quattro, io con mia moglie e le mie figlie, Giorgia e Martina. Poi c’è Candy, vedo che vi siete già presentati. È un amore di gatta….»

«Il tuo mestiere, però, è squistamente maschile. Come mai? E le tue figlie non seguiranno le orme del padre?»

Angelo si serve una abbondante scelta di pesce con pomodorini e rucola, prima di rispondere pacatamente:

«Parliamoci chiaro: avere un’azienda privata significa far fronte a tutto da soli ed essere sempre a disposizione. Non è facile e, spesso, vorrei avere un lavoro sicuro in una azienda…Ma la passione vince sempre, ormai mi soddisfa molto risolvere qualsiasi problema sia nascosto nei fili e nei meccanismi… No, le donne, per tradizione e per antiche usanze, non frequentano certi mestieri. Adesso le cose sono cambiate ma non vorrei che le mie figlie sopportassero quello che faccio io, quotidianamente… E non credo che a loro interessi, d’altra parte…»

Abbiamo terminato, ringraziamo Angelo per l’ottimo pranzo e, con indifferenza, gli chiediamo:«Angelo, non si accende la lampadina nel frigo… Puoi fare qualcosa?»

Il nostro bravo tecnico sorride e, per lui, risponde Candy con un sommesso miagolio…

____________

( 62 ‐ continua )

Category: Costume e società, Cultura