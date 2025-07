CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA DI STATO A OTRANTO: MULTE E VERBALI SULLE SPIAGGE LIBERE

(f.f.)__________

È scattata nella mattinata del 26 luglio una vasta operazione di controllo del territorio a Otranto, condotta dalla Polizia di Stato con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità diffusa, in particolare lungo il litorale, nei parcheggi degli stabilimenti e nelle attività legate alla balneazione. L’intervento, disposto dal Questore di Lecce Giampietro Lionetti nell’ambito delle direttive emerse dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha coinvolto numerosi reparti e ha prodotto un significativo bilancio.

A scendere in campo sono stati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, affiancati dal personale del Commissariato di Otranto, dalla Polizia Locale, dalla Polizia Provinciale e dall’Ufficio Circondariale Marittimo. Nel corso della giornata sono stati istituiti 7 posti di blocco, identificate 147 persone, ispezionati 65 veicoli e elevate 6 multe per violazioni al Codice della Strada.

Una parte importante dell’operazione si è concentrata sulle aree pinetate, spesso soggette a divieti di accesso, transito e sosta. In queste zone sono state contestate ben 179 sanzioni amministrative, segno di una frequentazione non autorizzata da parte di automobilisti e bagnanti.

Non sono mancati i controlli in mare e sulle attività legate al noleggio di imbarcazioni. Lungo il litorale a nord e sud di Otranto, le forze dell’ordine hanno riscontrato diverse irregolarità tra le ditte che si occupano di locazione e noleggio di natanti da diporto. Tre sanzioni sono state elevate per la mancanza di dotazioni di bordo, una per l’ormeggio di un’imbarcazione in un’area riservata a mezzi di soccorso e polizia, e un’altra da 1.000 euro a carico di una motobarca adibita al trasporto passeggeri, che aveva omesso la vidimazione della licenza di navigazione.

In totale, sono state sottoposte a controllo 14 imprese operanti nel settore nautico e, in parallelo, sono stati ispezionati anche alcuni esercizi commerciali dediti alla vendita di prodotti ittici, risultati tutti in regola.

Le verifiche hanno interessato anche diversi stabilimenti balneari e relativi parcheggi. In uno dei casi, al termine dell’ispezione, il gestore è stato invitato a presentarsi al Commissariato di Polizia di Otranto per fornire la documentazione autorizzativa relativa all’attività.

L’operazione rientra in un piano di vigilanza potenziato voluto dalla Questura di Lecce per garantire sicurezza e legalità nel territorio, specie in un periodo di intensa affluenza turistica come quello estivo.

