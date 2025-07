MOTO LA CENTRA IN PIENO, POI SCAPPA: GRAVE UNA BAMBINA DI 10 ANNI

(f.f.) _________

Una serata d’estate si è trasformata in incubo per una famiglia in vacanza nella marina di Nardò. Una bambina di dieci anni è stata travolta da una moto di grossa cilindrata mentre si trovava con i suoi cari in via Emanuele Filiberto. Il conducente del veicolo, senza prestare soccorso, si è dato alla fuga. Le forze dell’ordine sono ora impegnate a rintracciarlo.

L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, attorno all’una e trenta. La piccola era appena scesa da un’auto quando, secondo le prime ricostruzioni, è stata centrata in pieno da uno scooter lanciato ad alta velocità. L’urto è stato violento e ha scaraventato la bambina sull’asfalto, provocandole ferite serie.

Tempestivo l’intervento dei passanti, che hanno allertato il 118. I sanitari l’hanno trasferita inizialmente all’ospedale di Gallipoli e successivamente, vista la gravità delle condizioni, al “Vito Fazzi” di Lecce. Qui i medici le hanno diagnosticato una frattura al bacino e contusioni multiple. Il decorso previsto è di almeno 25 giorni, salvo complicazioni. Fortunatamente, non sono stati rilevati danni agli organi interni.

Le indagini per individuare il responsabile sono in corso. Gli agenti del commissariato di Nardò stanno passando al vaglio le immagini registrate dalle videocamere della zona e hanno già raccolto le testimonianze dei presenti. L’uomo alla guida sarebbe stato accompagnato da un passeggero e indossava un casco bianco. Si confida che gli elementi raccolti possano portare a un’identificazione nelle prossime ore.

L’intera comunità è scossa per quanto accaduto. Le autorità ribadiscono l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto in zone frequentate da famiglie e bambini, e fanno appello a chiunque abbia informazioni utili affinché si rivolga alla polizia.

Category: Cronaca