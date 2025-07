RUBATI CAVI ELETTRICI A COLLEPASSO

(f.f.)_________

Una banda di ladri ha messo a segno un furto di grandi proporzioni nella zona industriale di Collepasso, nel cuore del basso Salento. Nella notte tra il 27 e il 28 luglio, ignoti si sono introdotti in un capannone in fase di completamento, di proprietà della Tecneco Filtration, azienda nota per la produzione di filtri destinati al settore automobilistico e industriale. Il bottino è ingente: circa 80mila euro in cavi elettrici sottratti dall’impianto appena installato.

I malviventi si sono concentrati su una struttura di nuova costruzione, situata accanto allo stabilimento principale della ditta. Dopo aver forzato l’accesso, hanno rimosso centinaia di metri di cablaggi, riuscendo poi a caricare il materiale su un mezzo non ancora identificato, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

A dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti, accortisi del furto all’alba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Collepasso e gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano, che hanno immediatamente avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Determinante per le indagini potrebbe rivelarsi una videocamera di sorveglianza posizionata all’esterno del capannone, nei pressi di una cisterna. Le immagini registrate durante la notte sono ora al vaglio degli investigatori, che sperano di ottenere indizi utili all’identificazione degli autori del colpo, come il modello del veicolo usato o eventuali movimenti sospetti nei dintorni.

Le forze dell’ordine hanno inoltre eseguito sopralluoghi nell’intera area industriale alla ricerca di ulteriori dispositivi di videosorveglianza che possano aver immortalato la fuga dei ladri o altri dettagli rilevanti.

Non è il primo episodio simile avvenuto nella provincia. Solo due mesi fa, un furto di cavi analoghi fu registrato presso il poliambulatorio di Martano, dove il danno arrecato causò il blocco completo dei sistemi informatici e la sospensione di numerose prestazioni sanitarie programmate da tempo.

Le indagini proseguono serrate per individuare i responsabili e verificare eventuali collegamenti con altri furti simili avvenuti nella zona.

