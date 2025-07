LA POLEMICA / BENVENUTI AL MERCATO COPERTO – FANTASMA – DI SANTA ROSA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il presidente dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori Adoc di Lecce, Alessandro Presicce, ci manda il seguente comunicato _________

Mercato Santa Rosa: una riapertura solo sulla carta.

L’amministrazione comunale sia conseguente con i proclami.

L’ADOC esprime preoccupazione e disappunto per l’attuale situazione del mercato rionale di Santa Rosa a Lecce. A un anno dall’annuncio trionfale della sua “riapertura”, i fatti raccontano ben altro: i box, pur assegnati, risultano tuttora vuoti. Solo un paio di attività commerciali sono realmente partite, peraltro operanti dal lato esterno, ma il cuore dello storico mercato del quartiere resta desolatamente fermo.





Il comunicato del Comune del 26 luglio 2024, ancora presente sul sito istituzionale, celebrava il completamento dei lavori di ristrutturazione e il ritorno della vita commerciale. La sindaca diceva di aver dato una “bella accelerata” ai lavori e l’intervento fu presentato come un passo importante per restituire dignità e funzione pubblica a uno spazio centrale per la vita del quartiere. Ma la realtà, a distanza di dodici mesi, è sotto gli occhi di tutti: il mercato è chiuso, inattivo, in totale assenza di vivacità commerciale.





Il progetto del nuovo Mercato di Santa Rosa, finanziato con 500.000 euro di fondi pubblici, rischia di produrre un contenitore vuoto se l’amministrazione comunale, e in particolare l’assessorato competente, non si attiva concretamente per dare piena attuazione all’obiettivo dichiarato: un mercato vivo, accessibile e funzionale ai bisogni della cittadinanza. Prendersi cura dei luoghi non significa solo restaurarli e inaugurali. Significa assumersi la responsabilità e l’impegno di avviarli e annodarli con il contesto, esattamente come si fa con una pianta, che non basta “piantare”. Occorre prendersene cura fino a che non vivrà una vita propria.





Sollecitare, accompagnare e responsabilizzare gli assegnatari dei box è un dovere amministrativo. Chi è assegnatario, avvii le proprie attività; chi non chi non ha voglia o energia per aprire passi la mano a chi se la sente. L’inerzia attuale rappresenta un grave spreco di risorse pubbliche e un tradimento delle aspettative dei cittadini di Santa Rosa, che attendono da anni un mercato rionale funzionante, non solo ristrutturato.

Il paradosso a cui stiamo assistendo è che, mentre l’area esterna è un giardino vissuto e amato dai cittadini a tutte le ore del giorno, persino di sera (molte famiglie si incontrano sui tavoli da pic nic), di mattina il mercato è desolatamente vuoto.

Chiediamo con forza:

Una verifica trasparente sull’iter delle assegnazioni e sull’adempimento degli obblighi da parte degli assegnatari;

Un intervento immediato dell’assessorato per l’apertura operativa dei box, sollecitando gli assegnatari a partire o a cedere i box;

Un piano di rilancio concreto e partecipato, che coinvolga cittadini del quartiere e operatori locali.

Un mercato non è solo un luogo fisico: è un presidio sociale, uno spazio di incontro, un servizio essenziale per il quartiere. Non è sufficiente tagliare un nastro: serve una visione, una strategia, e soprattutto una gestione coerente e responsabile delle risorse e dei beni pubblici. Lecce non può permettersi opere incompiute. I cittadini meritano rispetto, non propaganda.

