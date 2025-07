NOVITA’ DISCOGRAFICHE / “Nel giorno del sole”, SINGOLO DI MARILU’ CALAFIORE

(l.c.) ___________

E’ uscito nei giorni scorsi su tutte le piattaforme digitali e sul canale YouTube il nuovo singolo della cantautrice salentina Marilù Calafiore dal titolo “Nel giorno del sole”, prodotto da Pierandrea Picoco e dalla stessa autrice del brano, che ne ha realizzato anche il videoclip con Pietro Antonaci e la partecipazione di Lauren Spedicato.

Un brano che parla di empatia e cambiamento, con sonorità dance e contaminazioni Uk garage e funky che mettono in risalto le sfumature soul e blues della voce della cantante.

“C’è un momento, nella vita e nella musica, in cui si sente il bisogno di cambiare luce. Di scegliere la bellezza, di lasciarsi attraversare dall’energia del sole e guardare avanti”, spiega la cantautrice. È proprio da questo bisogno che nasce “Nel giorno del sole”, “frutto di una lunga ricerca, fatta di esperimenti, contaminazioni, prove ma soprattutto, un brano nato da emozioni vere, vissute, digerite, trasformate in musica”.

“Nel giorno del sole” parla di empatia, quella che impariamo con fatica, mettendoci in discussione, quando davvero scegliamo di entrare in relazione con chi ci sta di fronte. Parla di “sentire”, ascoltarsi, nuove possibilità, di quel momento preciso in cui decidiamo che la luce non è solo fuori, ma può nascere anche dentro di noi. E da lì in poi”, conclude la cantautrice, “tutto cambia”. Un brano dance che si distacca completamente dalle altre uscite della cantante, l’ultima risalente al 2022.

