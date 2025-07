CONTROLLI INTENSIFICATI DAI CARABINIERI TRA LE SPIAGGE SALENTINE: MULTE, SEGNALAZIONI E SEQUESTRI

(f.f.)___________

Fine settimana ad alta intensità per i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, impegnati in un capillare piano di monitoraggio dei litorali salentini, da Gallipoli a Melendugno, fino a Porto Cesareo. L’obiettivo: garantire sicurezza a residenti e vacanzieri in un periodo di forte affluenza turistica.

Durante i controlli – sia straordinari che di routine – le pattuglie dell’Arma hanno monitorato il rispetto delle norme del Codice della Strada, delle ordinanze municipali e delle leggi in materia di sostanze stupefacenti e contraffazione.

A Torre dell’Orso, i militari della Stazione di Melendugno hanno sanzionato un locale notturno gestito da un 40enne del posto. L’attività, infatti, diffondeva musica ad alto volume ben oltre il limite orario fissato dal Comune alle 01:00. Al titolare è stata contestata la violazione del regolamento sulla gestione delle emissioni sonore da parte degli esercizi pubblici.

A Gallipoli, nella zona di Baia Verde, i Carabinieri della locale Compagnia – coadiuvati dai militari del S.A.T. dell’11° Reggimento Puglia – hanno istituito numerosi posti di blocco, fermando oltre 100 persone e circa 40 veicoli. Le verifiche hanno portato a diverse sanzioni per guida in stato di ebbrezza: sei i giovani segnalati, tra cui un 29enne della Basilicata, un 20enne milanese, un bergamasco di 22 anni, e altri ragazzi residenti nel brindisino e nel varesotto. Alcuni di loro hanno subito anche il ritiro della patente. Il 22enne di Bergamo è stato inoltre trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

A Porto Cesareo, i carabinieri, insieme al personale dell’11° Reggimento, hanno sequestrato numerosi articoli contraffatti abbandonati da venditori abusivi in fuga: tra la merce recuperata, 11 borse, 75 costumi, 42 magliette e diversi accessori con loghi fasulli. Sempre nella zona, è stato denunciato un cittadino straniero per il furto di un monopattino elettrico, mentre un 25enne salentino è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di circa 90 grammi di marijuana.

Nel complesso, lungo tutta la costa, sono state controllate oltre 80 persone e 41 veicoli, con la redazione di numerosi verbali per violazioni al Codice della Strada.

Questi servizi rientrano nel più ampio piano di prevenzione messo in campo per contrastare l’abuso di alcol e droghe, e per tutelare la sicurezza pubblica nelle località a maggiore vocazione turistica.

