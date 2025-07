GIOVANE OSPITATO DALLA COMPAGNA, RUBAVA IN CASA PER RIVENDERE L’ORO: GIOVANE INDAGATO PER FURTO

(f.f.)____________

Era stato accolto tra le mura domestiche dalla fidanzata e dalla madre di lei, ma avrebbe approfittato della loro fiducia per svuotare casa dei gioielli di famiglia e incassare denaro contante. Un uomo di 28 anni, originario della provincia di Bari, è ora al centro di un’indagine per furto aggravato e tradimento dell’ospitalità.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Trepuzzi, tutto sarebbe avvenuto tra il 19 settembre e il 4 ottobre dello scorso anno. Durante quel periodo, il giovane viveva insieme alla compagna e all’anziana madre di lei, ma invece di contribuire alla vita domestica, avrebbe sistematicamente sottratto preziosi custoditi in casa: collane, ciondoli e altri monili in oro.

A insospettirsi è stata proprio la madre della donna, che ha scoperto alcune ricevute di vendita di gioielli lasciate in giro per l’abitazione. Confrontando i documenti con quanto mancava nei propri portagioie, ha collegato le ricevute agli oggetti scomparsi e si è recata subito dai carabinieri per sporgere denuncia.

Le verifiche dei militari hanno permesso di ricostruire con precisione il percorso dei beni trafugati. L’indagato avrebbe venduto una parte dell’oro – due ciondoli e una collana – per un totale di 200 euro in contanti. Un secondo lotto, composto da 8,3 grammi di oro, sarebbe stato ceduto in un altro negozio per 417 euro, parte dei quali versati direttamente sul suo conto bancario. Infine, un’ulteriore quantità di 4,8 grammi d’oro gli avrebbe fruttato altri 230 euro.

Convocato in caserma dai carabinieri, il 28enne ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti. Ora è formalmente indagato per furto con l’aggravante dell’abuso di ospitalità. A difenderlo è l’avvocato Giuseppe Gatti, che potrà decidere se chiedere un nuovo interrogatorio o presentare memorie difensive.

L’inchiesta prosegue sotto il coordinamento della procura, mentre le due vittime attendono giustizia per quello che, oltre a un reato, è apparso come un gesto di profonda ingratitudine.

Category: Cronaca