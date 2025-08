DRAMMATICO INCIDENTE NEL POMERIGGIO, MUORE CICLISTA DI CELLINO SAN MARCO INVESTITO DA UN’AUTO

(Rdl) _____________ Dopo quello di questa mattina presto sulla statale 24 a Presicce Acquarica, oggi c’è stato un altro incidente mortale nel Salento, questo pomeriggio, sulla provinciale tra Cellino San Marco e San Pietro Vernotico. La seconda vittima di questo primo agosto di sangue sulle strade salentine è Rino Orofalo, 63 anni, di Cellino San Marco. Andava in bici ed è stato investito da un’auto, una Dacia Sandero, per cause ancora da accertare.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: è morto poco sul colpo e tutti i tentativi di rianimarlo dei soccorritori del 118 sono stati vani.

Il conducente dell’auto è sotto choc.

Indagini della Polizia Locale in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Sul posto anche il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi.

