SEQUESTRATI OLTRE TREDICIMILA PRODOTTI CONTRAFFATTI E PERICOLOSI

Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Salento contro il commercio abusivo e la diffusione di prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito di un’intensificata attività di controllo del territorio, hanno sequestrato oltre 13.000 articoli ritenuti non conformi alla normativa vigente, molti dei quali con marchi contraffatti di noti brand nazionali e internazionali.

L’intervento ha coinvolto le unità del Gruppo di Lecce, delle Compagnie di Otranto e Gallipoli, e delle Tenenze di Casarano, Leuca e Porto Cesareo, con particolare attenzione ai litorali di competenza, zone ad alta intensità turistica in questo periodo estivo. I militari hanno posto sotto sequestro penale e amministrativo una vasta gamma di prodotti: articoli per la casa, giocattoli, dispositivi elettrici, accessori per la persona, bigiotteria, capi d’abbigliamento e calzature.I prodotti recavano marchi noti come Mattel, Disney, Nintendo, Pop Mart, Funko LLC, Armani, Dsquared, Lacoste, Louis Vuitton e molti altri.

Secondo quanto accertato, si tratterebbe di merce contraffatta, non rispondente ai requisiti minimi di sicurezza, e dunque potenzialmente dannosa per la salute dei consumatori, in particolare dei più piccoli.Sono 18 le persone complessivamente segnalate alla Procura della Repubblica di Lecce e alle competenti autorità amministrative.

Le ipotesi di reato contestate comprendono la contraffazione di marchi, l’introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi e la ricettazione. In attesa di un giudizio definitivo, per tutti gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza.Le indagini ora puntano a smantellare l’intera rete di approvvigionamento e distribuzione, con approfondimenti in corso anche sul piano doganale e tributario.

L’obiettivo è individuare l’origine dei prodotti e risalire a eventuali organizzazioni strutturate che alimentano il fenomeno.La Guardia di Finanza ribadisce come la produzione e la commercializzazione di articoli contraffatti non solo danneggi il mercato legale e la tutela dei consumatori, ma comporti anche gravi ricadute economiche: mancato gettito fiscale, distorsione della concorrenza e riduzione dei servizi pubblici a discapito della collettività.

