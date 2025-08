AUTISTA 64ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI: DOVRÀ SCONTARE SEI ANNI PER TRUFFE AD AZIENDE IN TUTTA ITALIA

(f.f.)__________

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste, arrestando un uomo di 64 anni originario di Santa Cesarea Terme. L’autotrasportatore dovrà espiare una pena complessiva di sei anni di reclusione per una serie di truffe e appropriazioni indebite commesse tra il 2018 e il 2024 in diverse regioni italiane.

L’uomo era stato condannato lo scorso maggio a Trieste a un anno di carcere per essersi impossessato di circa tre tonnellate di alluminio destinate al Sud Italia. Il materiale, prelevato dall’area portuale triestina, non era mai arrivato a destinazione. Il 64enne si era spacciato per dipendente della ditta incaricata del trasporto, caricando la merce sul camion prima di far perdere le proprie tracce insieme ai complici, titolari dell’azienda, che avevano pianificato la frode nei minimi dettagli.

Questo modus operandi è stato ripetuto più volte: il camionista si proponeva come trasportatore affidabile sulle principali piattaforme digitali per il trasporto merci, le cosiddette “borse carichi”. Una volta affidati gli incarichi, caricava la merce, spesso di alto valore, per poi sparire senza lasciare alcuna traccia, lasciando le aziende vittime impossibilitate a rintracciarlo.

Tra le denunce raccolte, spiccano quelle di un’azienda spedizioniera della provincia di Cuneo, che aveva affidato al camionista un carico di tubazioni in ferro del valore di circa 20 mila euro diretto in Toscana, mai consegnato. Un altro carico di acciaio, del valore di quasi 70 mila euro, proveniente dalla provincia di Torino e destinato alla Valle d’Aosta, è sparito senza spiegazioni. Anche una società tessile milanese ha subito la truffa per un carico di merci da 40 mila euro diretto in Francia.

Grazie all’ordine di cattura, i militari hanno rintracciato il 64enne, che nel frattempo non aveva una residenza fissa. L’uomo è stato sorpreso al rientro in Salento da un viaggio di lavoro, proprio mentre scendeva dal camion. Immediatamente è scattato l’arresto e l’accompagnamento presso la casa circondariale di Lecce, dove dovrà scontare la pena inflittagli.

