CONTROLLI INTERFORZE DEL TERRITORIO

Report della Prefettura di Lecce ___________

1° agosto 2025: Porto Cesareo – controlli “Alto impatto” interforze

Nella serata di ieri, a Porto Cesareo, sono stati effettuati servizi straordinari interforze di controllo del territorio mirati alla prevenzione e repressione dell’esercizio abusivo di attività balneari e del commercio abusivo anche di materiale contraffatto.

Tali servizi hanno visto la cooperazione di personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, dalla Polizia Locale di Porto Cesareo.

I controlli hanno portato al sequestro di 7758 prodotti vari per commercio abusivo su area pubblica, 4 sequestri per commercio abusivo con sanzioni elevate pari a 20.000 euro, 2 sequestri amm.vi ex art. 6 e 11 legge 206/2005 (sicurezza dei prodotti), con sanzioni pari ad euro 2.050, 2 verbali ex art. 20 cds per occupazione suolo pubblico con sanzioni elevate per circa 600 euro e 1 generatore sottoposto a sequestro amministrativo per inquinamento acustico e 3 carrelli espositori.

Inoltre, sono stati posti sotto sequestro 6 carrelli per la vendita di materiale da spiaggia, contenenti ulteriori 2000 prodotti senza alcuna autorizzazione, per un valore complessivo di 12.000 euro e 7 tende da campeggio abusivamente installate sulla spiaggia libera.

Sono stati effettuati, altresì, 6 posti di controllo, identificate 152 persone e 49 veicoli ed elevate 3 contravvenzioni al cds, ritirata 1 patente di guida e sottoposto un’autovettura a sequestro amministrativo.

Sono state denunciate in stato di libertà due persone: una fermata alla guida di un motociclo in stato di ebrezza alcolica e un’altra trovata in possesso di un coltello lungo 30 cm con lama da 20cm.

I militari della Stazione Carabinieri di Porto Cesareo, con il supporto del personale dell’11° Reggimento “Puglia” hanno controllato 38 veicoli e 72 persone, verificando la posizione di 15 soggetti sottoposti a misure restrittive. E’ stata, inoltre, contestata una violazione all’art. 75 del D.P.R. 309/90 nei confronti di un soggetto in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Personale della squadra amministrativa del Commissariato di P.S. di Nardò ha proceduto al controllo amministrativo di un esercizio pubblico rilevando la mancata esposizione delle licenze di somministrazione, per la quale è stata elevata la sanzione di euro 1.000, e l’assenza della SCIA per piccoli spettacoli, sanzione da 258 euro a 1549 euro.

L’operazione condotta rientra nel piano di intensificazione dei controlli nelle località turistiche della provincia con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto della legalità durante la stagione estiva.

Lecce, 2 agosto 2025

IL CAPO DI GABINETTO

F.to Sergi

