LA RICERCA DI RUGGERO VANTAGGIATO SUL FASCISMO DELLE ORIGINI A LECCE

LE IDEE / FRANCESCA ALBANESE ACCUSA IL GOVERNO ITALIANO DI ESSERE COMPLICE DEL GENOCIDIO DEL POPOLO PALESTINESE COMPIUTO DA ISRAELE. POI FA I NOMI DELLE AZIENDE MULTINAZIONALI COINVOLTE, FRA CUI LA ‘LEONARDO’

(g.p.) ___________ “Non si compra, non si vende e non si coopera con uno Stato accusato di crimini internazionali e quindi anche l’Italia è in grave violazione, non solo per aver violato l’obbligo di prevenzione del genocidio, ma perché ha continuato a trasferire armamenti a Israele”. Francesca Albanese (nelle foto odierne qu sotto, e, di […]