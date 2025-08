QUESTA SERA QUARTA ED ULTIMA AMICHEVOLE PER IL LECCE CONTRO LA CARRARESE. ECCO COME E’ ANDATA

(Rdl) ___________ Il Lecce chiude il filotto delle amichevoli precampionato battendo la Carrarese per 1 a 0. Gol di Helgason al 35′: azione di Pierotti, conclusione murata, sulla palla il centrocampista islandese (nella foto di archivio) che insacca di prepotenza imparabilmente.

Prestazione propositiva della squadra, in cui non c’erano né Gallo, né Camarda, condizionata però dai tantissimi cambi e stravolgimenti tattici operati da Di Francesco a giusto titolo in questa fase iniziale della stagione. Tutto il primo tempo e la fase finale del secondo di superiorità. Conclusioni di Krstovic al 15′, una telefonata per Bleve, e al 72′ pericolosa dalla distanza, forte, ma centrale, respinta.

Nel finale N’Dri, solo davanti al portiere dopo un’azione personale, spreca malamente l’occasione per raddoppiare.

Ma sempre nel finale, al primo tiro nello specchio della porta, per quanto sporco, la Carrarese ha avuto l’occasione del possibile pareggio, sventata con bravura da Fruchtl, nel frattempo subentrato a Falcone, con una deviazione risolutiva oltre la traversa.

E’ stata una partita noiosa, se non proprio brutta, dai ritmi bassi e dalla ricerca ostinata della manovra, che non riusciva però a creare veri pericoli.

Così il ritiro è finito, mister Eusebio Di Francesco ha fissato la ripresa della preparazione in sede per mercoledì pomeriggio 6 agosto.

Prossimo appuntamento: a Ferragosto, contro la Juve Stabia e questa volta si fa sul serio, col primo turno di Coppa Italia, da dentro o fuori.

Category: Sport