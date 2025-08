IL CANE SFRUTTATO IN VIA TRINCHESE: LA SITUAZIONE AD OGGI DI UNA VICENDA CHE HA FATTO IL GIRO DEL WEB IN TUTTA ITALIA

(Rdl) _____________Comunicazione istituzionale del Comune di Lecce __________

Dopo il caso della presenza reiterata di un cane in via Trinchese, è stata firmata, oggi, l’ordinanza n° 1887 che impone il divieto di utilizzo di animali per la pratica dell’accattonaggio e mendicità sul territorio comunale.

La dichiarazione del sindaco Adriana Poli Bortone:



“Dopo aver insistentemente avvisato la ASL di Lecce, che ha provveduto ad inviare il veterinario, che ha constatato lo stato di salute del cane, abbiamo ritenuto, anche a seguito delle tante segnalazioni fatte dai nostri concittadini, di dover procedere con una ordinanza, che segue pedissequamente nei contenuti la recente legge 82 del 6 giugno u.s., approvata in Parlamento, che, al di là del benessere fisico dell’animale, impone di valutare una serie di altre situazioni riguardanti, per l’appunto, lo stato generale degli animali.

Ho condiviso con la Giunta, con l’assessore al Benessere degli animali, Andrea Guido, e con il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, che attualmente mi sostituisce, un provvedimento che si sarebbe potuto evitare se il proprietario del cagnolino avesse provveduto da sè ad evitare alla povera bestia quelle condizioni in strada. Ho condiviso tutto il percorso con tutti i consiglieri di maggioranza, in particolare con Luca Russo, il quale ha proposto anche la modifica del Regolamento comunale. In questi giorni, numerose sono state le proposte di adozione. Gli uffici comunali valuteranno la possibilità e le modalità, nel rispetto di quanto disposto dalla norma”.

Questione risolta? Solo sulla carta.

Dal comunicato non si capicono le due questioni fondamentali, su cui abbiamo invano richiesto chiarimenti all’ufficio stampa del Comune:

1 – il cane è stato sottratto al propietario che lo sfruttava?

2 – se sì, dove si trova adesso, visto che nel comunicato si parla di possibile adozione?_________

I chiarimenti ci sono stati dati dal consigliere comunale Luca Russo, che sulla questione si è fra gli altri molto impegnato nei giorni scorsi (nella foto). Raggiunto telefonicamente da leccecronaca.it, con gentilezza e disponibilità, questa sera Luca Russo ci ha spiegato che il cane non è stato sottratto al proprietario, ma che lo sarà, ove le ‘esibizioni’ in via Trinchese dovessero ripetersi nei prossimi giorni, dal momento che adesso, per effetto dell’ordinanza odierna, la Polizia Locale potrà farlo con l’adeguato supporto di normativa giuridica.

