PORTO CESAREO, CONTROLLI A TAPPETO NEI LIDI: MULTE E SEQUESTRI

Una maxi operazione di controllo ha interessato sabato 2 agosto le zone balneari di Porto Cesareo e Torre Lapillo, dove le forze dell’ordine hanno effettuato ispezioni a tappeto per garantire il rispetto delle norme vigenti. Le verifiche sono state condotte da una task force composta dagli agenti del Commissariato di Nardò, dal Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, dai Carabinieri, dalla Capitaneria di Porto e dallo SPESAL.

In uno stabilimento balneare situato lungo la litoranea verso Torre Lapillo sono emerse varie irregolarità: mancata esposizione della licenza per la vendita di cibi e bevande alcoliche e occupazione non autorizzata della battigia, area che dovrebbe rimanere libera per il passaggio dei bagnanti. A seguito delle violazioni, al gestore sono state comminate sanzioni per oltre 1.000 euro, con la rimozione immediata di 10 ombrelloni, 20 lettini e altri arredi.

Un secondo lido, sempre a Torre Lapillo, è stato sanzionato per non aver delimitato correttamente lo spazio in concessione e per non aver fornito alcuni documenti richiesti dallo SPESAL. Anche in questo caso, la multa ammonta a 1.032 euro, e la documentazione mancante dovrà essere presentata al più presto alle autorità competenti.Parallelamente, nel centro di Porto Cesareo, i Carabinieri con il supporto della Polizia Locale hanno eseguito controlli su diversi venditori ambulanti.

L’azione ha portato alla contestazione di sette infrazioni amministrative e al sequestro di circa 15.000 articoli privi di autorizzazione, tra cui bigiotteria, giochi da spiaggia, gonfiabili e materassini. Il valore commerciale della merce sottratta ammonta a oltre 50.000 euro, mentre le sanzioni elevate superano i 36.000 euro.

