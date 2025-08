DRAMMA DELLA SOLITUDINE / UOMO DI NARDO’ TROVATO MORTO DOPO GIORNI

(Rdl) __________ Un nuovo dramma della solitudine in Salento, un’altra persona che viveva sola trovata morta in casa sua dopo tanti giorni senza che nessuno ne sapesse niente, fino alla tragica scoperta. L’ultima vittima di quello che sta diventando un vero e proprio dramma sociale, con una lista che si allunga con tristissima frequenza, è Massimo Taurino, 64 anni, di Nardò. Questa mattina è stato trovato morto nella sua abitazione dal fratello, che era andato a cercarlo non avendone più notizie da una decina di giorni. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri

LA RICERCA nel nostro articolo del 27 luglio scorso

