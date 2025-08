MAXI OPERAZIONE SUL LITORALE DI PUNTA PROSCIUTTO: SMANTELLATI BANCHETTI ABUSIVI, SEQUESTRATI PRODOTTI

(f.f.)____________

È scattato all’alba di ieri un importante intervento di controllo da parte delle forze dell’ordine lungo la costa di Punta Prosciutto, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale e la violazione del demanio marittimo. L’azione, coordinata dai Carabinieri della Stazione di Porto Cesareo con il supporto dell’11° Reggimento “Puglia” e della Capitaneria di Porto, ha portato alla rimozione di numerose strutture illegali.

Nel mirino degli agenti sono finite otto postazioni in metallo, trasformate in punti vendita non autorizzati, all’interno delle quali erano stivati circa 10.000 articoli tra giocattoli, gonfiabili, abbigliamento estivo e ombrelloni. La merce, priva di qualsiasi autorizzazione commerciale, avrebbe fruttato sul mercato circa 30.000 euro. I responsabili, al momento, non sono stati identificati, ma le indagini sono in corso per risalire agli autori.

Le installazioni abusive occupavano illegalmente circa 200 metri quadrati di arenile pubblico, sottraendolo alla libera fruizione dei bagnanti. Grazie all’intervento tempestivo delle forze operanti, l’area è stata sgomberata e restituita immediatamente alla collettività.

Le autorità locali sono state prontamente allertate per eseguire i necessari accertamenti amministrativi e ambientali. L’intervento, che si inserisce in un più ampio piano di vigilanza attivato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce per la stagione estiva, ha confermato l’impegno costante delle istituzioni nel garantire la sicurezza e il rispetto delle regole lungo le coste salentine.

La sinergia tra militari dell’Arma e personale della Capitaneria si è rivelata decisiva per la buona riuscita dell’operazione. L’obiettivo è quello di prevenire fenomeni che mettono a rischio il decoro delle spiagge e i diritti dei cittadini, tutelando al tempo stesso l’ambiente e il patrimonio naturale.

L’iniziativa rientra nel quadro delle direttive emerse nel recente incontro tra le autorità istituzionali e il Prefetto di Lecce, durante la presentazione del “Manuale d’uso del buon bagnante”, documento che invita al rispetto delle regole e alla responsabilità civica nelle aree costiere.

Un segnale forte e chiaro: legalità e tutela del territorio non vanno in vacanza.

