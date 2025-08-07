ADA DONNO CANDIDATA DEL PCI A PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

(Rdl) ___________ La data delle votazioni non è stata ancora stabilita, si sa solo che verosimilmente sarà nel prossimo autunno, ma la campagna elettorale per le elezioni regionali in Puglia è già da tempo cominciata.

Oggi abbiamo il primo candidato ufficiale a presidente: è Ada Donno, del Partito Comunista (nella foto, tratta dal suo diario di Facebook) .

Lo rende noto un comunicato che qui di seguito riproduciamo ________

l Comitato regionale pugliese del PCI approva il ‘Manifesto per una Puglia socialista e comunista’ in vista delle elezioni regionali 2025 e la proposta di candidatura a presidente della Regione della compagna Ada Donno.

Nel documento ragioni, compiti, impegni del PCI sono esposti con chiarezza e posti al servizio di una visione che, qui come ovunque, non può che essere radicalmente di pace e di democrazia.

Nell’offrire a tutte le forze socialiste, comuniste e democratiche della regione la volontà di costruire un fronte comune per il socialismo, contro destre e sinistre subordinate ai voleri delle oligarchie finanziarie e militari, il PCI pugliese propone la candidatura a presidente della Regione di Ada Donno, segretaria della Federazione di Lecce, componente del Comitato centrale e della Segreteria nazionale del Partito, vicepresidente europea della Federazione democratica internazionale delle donne.

Al chiacchiericcio impolitico e nominalistico cui finora l’elettorato pugliese ha assistito, noi opponiamo una proposta politica coerente e aperta al concorso di forze politiche, associazioni, comitati civici con i quali condividiamo anni di battaglie per la pace, per il lavoro, per i beni pubblici, per i diritti, contro il riarmo, l’autonomia differenziata, la repressione del dissenso.

Ma soprattutto ci rivolgiamo a chi nel corso del tempo ha rinunciato a votare, privo della speranza che il proprio voto e il proprio impegno possano realmente cambiare le cose: facciamo in modo che alle condizioni oggettive dello schieramento della Puglia in un contesto di guerra, di cementificazione, di economia depauperata e militarizzata, corrispondano condizioni di agire politico unitario e socialista.

Category: Politica