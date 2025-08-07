DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 7 AGOSTO 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 7 agosto 2025.

San Donato.

Buon onomastico a chi porta questo nome.

A San Donaci la nostra amica Sandra Occhinero compie 50 anni, auguri di buon compleanno!

7 agosto 1990. Un’impiegata di Roma, Simonetta Cesaroni, viene assassinata nell’ufficio dove lavora: il giallo di via Poma, uno dei delitti ancora senza colpevole.

In quei giorni, dai quotidiani romani scatenati, ben presto il giallo passa a quelli di tutta Italia e ai telegiornali

Presunti colpevoli, inchieste, processi, assoluzioni; un ‘suicidio’ misterioso, del portiere dello stabile; tante piste, dai condomini sospetti, agli sconosciuti che era possibile contattare al computer nelle prime forme di chat all’ epoca ancora embrionali; nuove indagini in tempi più recenti con le tecniche più sofisticate, una condanna in primo grado per il fidanzato dell’ epoca, poi assolto in appello, sentenza di assoluzione confermata in Cassazione; servizi segreti, film, docu film, speciali televisivi: sono passati trentaquattro anni, ma a fronte di tutto questo resta il mistero, il giallo di Simonetta Cesaroni è diventato uno dei misteri italiani, che più hanno interessato e appassionato, ancora irrisolto.

Di lei, nell’ immaginario collettivo, rimane quella sua foto dell’ estate al mare che abbiamo visto tante volte, fino a diventare famigliare per ognuno di noi.

Proverbio salentino: MAZZE E PANIEDHHI FANNU LI FIGGHI BEDHHI, PANE SENZA MAZZE FANNU LI FIGGHI PAZZI

Per avere dei bei figli bisogna, bisogna utilizzare sia la punizione che il premio. Mazze, ossia mazzate, punizioni, servono quando il figlio sbaglia, e panieddhhi, ossia dolci e carezze amorevoli quando i figli si comportano bene. Se invece ai figli si da tutto senza mai punirli, allora i figli crescono maleducati, “figghi pazzi”.

