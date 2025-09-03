CARMIANO, GIOVANE ARRESTATO PER RIPETUTI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _________

Maltrattamenti contro i familiari. Ennesima misura cautelare personale, quella che ha visto impegnati ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Carmiano che hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale degli arresti domiciliari, a seguito di maltrattamenti in famiglia, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce a carico di un 39enne del posto, già noto.

L’ipotesi accusatoria dalla quale l’uomo si dovrà difendere è quella di maltrattamenti in famiglia e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di maltrattamenti in ambito familiare, fenomeno purtroppo diffuso e particolarmente insidioso poiché si consuma spesso tra le mura domestiche, minando la serenità e la sicurezza di chi ne è vittima.

Il provvedimento scaturisce al termine di un’attività di indagine condotta dai militari che hanno quindi chiesto ed ottenuto la misura cautelare.

Secondo la ricostruzione degli uomini dell’Arma, l’uomo, era da tempo già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico. Tale misura però sembrerebbe non essere stata sufficiente tanto da aver reiterato e perseverato nell’assumere condotte vessatorie nei confronti della ex compagna.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2013 e il luglio del 2025, periodo durante il quale il 39enne avrebbe posto in essere continui comportamenti violenti nei confronti della donna, tali da determinare l’attivazione delle tutele previste dal Codice Rosso.

A seguito delle accertate inosservanze della misura cautelare precedentemente adottata, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’indagato la misura più restrittiva degli arresti domiciliari, che è stata puntualmente eseguita dai militari.

L’arrestato al termine delle formalità, come disposto dal provvedimento in premessa, è stato condotto presso la propria abitazione dove è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

È importante sottolineare che il procedimento penale si trova nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine al reato contestato dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 03 settembre 2025.

