DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 4 settembre 2025.

Santa Ida e Santa Rosalia, buon onomastico alle nostre amiche e alle nostre lettrici che portano questi nomi.

Il 4 settembre del 476 avviene una svolta epocale nella storia europea e mondiale. Di fatto il l’Impero Romano d’Occidente cessa di esistere quando l’imperatore romano Cesare Augusto viene deposto da Odoacre, che si dichiara Re delle genti germaniche in Italia.

A New York nel 1882 viene inaugurata la prima rete d’illuminazione elettrica al mondo grazie al lavoro svolto da Thomas Edison.

Proverbio salentino: ALL’AMICU LA CARNE CU L’ESSU

All’amico la carne con l’osso.

Di solito i buon gustai concordano col fatto che la carne saporita è quella vicina all’osso, ma non è a questo che si riferisce il proverbio di oggi.

La carne solitamente viene disossata, e le ossa messe da parte.

Se invece ciò non viene fatto, il macellaio risparmia tempo e fatica, ma non solo, se si lascia anche l’osso il peso è maggiore.

Questa massima sta a ricordarci che spesso ci si approfitta dell’amico riservandogli un servizio scadente, mentre gli altri clienti vengono trattati con riguardo.

Category: Costume e società