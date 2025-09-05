DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 5 SETTEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è venerdì 5 settembre 2025.
Santa Madre Teresa di Calcutta, fondatrice delle Missionarie della carità.
A Gemini di Ugento il nostro critico musicale Roberto Molle festeggia il suo compleanno: tanti affettuosi auguri!
A Lecce il nostro amico Dante De Santis compie 72 anni: tanti auguri di buon compleanno!
Il 5 settembre de 1923 il governo Mussolini stanzia 500 milioni di lire per la ricostruzione di Messina e Reggio Calabria, semidistrutte dal terremoto del dicembre 1908.
Il 5 settembre del 1972 a Monaco, in Germania, nel corso delle Olimpiadi, un commando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico uccidendo due componenti della squadra olimpica israeliana e prendendone in ostaggio altri nove. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell’ordine finisce in un bagno di sangue. L’episodio diventa tristemente noto come ‘massacro di Monaco’.
Proverbio salentino: ALE CCHIUI N’ACQUA TE MARZU E D’APRILE, CA LA CARROZZA TE ORU TOA, CU TUTTU LU STAFILE
Può essere tradotto più o meno in: “vale più una pioggia di marzo o di aprile, che la carrozza d’oro tua, con tutti i finimenti”.
Quanto sopra, perché la pioggia che cade nel periodo primaverile permette alle piante, sopratutto cereali, ma anche agli alberi di produrre frutti in abbondanza.
Perle di saggezza antica, cui si mischia l’ attualità dei giorni nostri, quando l’ acqua è diventata un bene prezioso.
