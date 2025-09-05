NARDÒ, SGOMBERATO ACCAMPAMENTO ABUSIVO DI ROULOTTE AL FRASCONE

(f.f.)__________

Nella mattinata di ieri le forze dell’ordine hanno riportato alla normalità l’area parcheggio in località Frascone, dove da alcuni giorni era sorto un insediamento irregolare di roulotte.

L’intervento, condotto in sinergia dal Commissariato di Polizia di Nardò e dalla Polizia Locale, ha portato allo smantellamento di un vero e proprio campo abusivo. Sul posto erano stati sistemati quindici veicoli tra automobili e roulotte, con una ventina di persone – compresi diversi bambini – che avevano occupato in maniera impropria lo spazio destinato ai visitatori della zona naturalistica del Frascone e della Palude del Capitano. Gli agenti hanno riscontrato numerose violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative, procedendo così alla rimozione di cucine improvvisate, fili per il bucato, tende, rifiuti e persino animali domestici che accompagnavano il gruppo.

Tutti i presenti sono risultati residenti in Sicilia e, secondo gli inquirenti, farebbero parte di una comunità più vasta che si sposta periodicamente in varie aree del Sud Italia. L’operazione è scattata in seguito a diverse segnalazioni giunte dai cittadini e dai frequentatori della zona, che avevano denunciato la situazione alle autorità. Decisiva, come sottolineato dalla Questura, è stata la costante attività di vigilanza e monitoraggio del territorio svolta congiuntamente da Polizia di Stato e Polizia Locale.

Category: Cronaca