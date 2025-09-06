DIARIO DEL GIORNO / SABATO 6 SETTEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 6 settembre 2025.

Sant’Eva di Dreux, martire, vittima delle prime persecuzioni probabilmente nel III secolo.

Si tratta di una vergine perita durante una delle prime persecuzioni contro i cristiani. Alcune reliquie della santa, in origine conservate nella chiesa di Santo Stefano di Dreux, sono scampate agli iconoclasti durante la Rivoluzione Francese del 1789 e sono conservate nella cappella del Bambin Gesù dentro la chiesa di San Pietro di Dreux.

Come oggi, nel 1522 la “Vittoria”, una delle navi sopravvissute della spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna a Sanlúcar de Barrameda, in Spagna, diventando la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Dopo due anni, undici mesi e diciassette giorni di navigazione, a bordo della piccola nave (solo ottantacinque tonnellate di stazza), che ormai imbarcava acqua e aveva una velatura di fortuna, vi erano soltanto diciotto uomini malmessi, ammalati e denutriti.

Ehi, amici dal pollice verde, regolatevi un po’, siamo già al giorno 6 ed entro la fine di settembre bisogna:

seguire le piantine seminate o interrate nei mesi precedenti; seminare e trapiantare in terreno aperto: cicorie, indivie, radicchi e lattughe; valeriana, rucola, spinaci, cipolle, ravanelli; scarducciare i carciofi, ridando terra e concimando; continuare l’imbianchimento di sedani, indivie e fi nocchi. Cominciate a riattivare gli impianti di copertura; ripulire arbusti e siepi dalle parti secche sfiorite; fare talee di fuxie, lillà, rose, ortensie, e forsizie, utilizzando rami legnosi di un anno; rinfoltire il tappeto erboso.

Proverbio salentino: EGNA TE CI CCHIU NDAE

Venga da chi ne ha di più.

Di solito questo proverbio veniva proferito dopo che due avevano litigato, o vi erano stati malintesi che avevano allontanato due persone, magari due parenti, o due amici.

E allora normalmente era la donna più anziana, e quindi la più saggia della famiglia, che invitava il proprio congiunto a fare il primo passo, spiegandogli che colui che si muoveva per primo per riconciliarsi non era il più debole, ma quello che aveva, più cervello, più testa, più buon senso. Da qui venga, ossia la prima azione venga, da chi ne ha di più.

