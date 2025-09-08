I SOGNI NON BASTANO MAI SILVIA GAVAZZI SI RACCONTA A leccecronaca.it ALLA VIGILIA DELL’IMMINENTE INAUGURAZIONE DEL SUO SHOWROOM A LECCE

Rdl______Silvia Gavazzi si racconta a leccecronaca.it proprio adesso che sta per realizzare sogno: aprire un showroom tutto suo che racconta la sua storia, il suo vissuto la sua esperienza ma soprattutto la passione e l’entusiasmo che hanno sempre caratterizzato la sua vita.

Silvia in questi giorni sta creando, plasmando e perfezionando la sua creatura: tra poche settimane aprirà a Lecce il suo punto vendita, un luogo accogliente e creativo grazie al quale potrà dare forma con ogni suo progetto alla storia e ai desideri di chi si affida a lei per realizzarli.

Perché nel campo dell’arredamento e della progettazione d’interni Silvia ci lavora da sempre. O meglio, non proprio da sempre, esattamente come ci racconta proprio lei: “Circa trent’anni fa lavoravo in una pizzeria, facevo la cameriera. Veniva spesso da noi un mobiliere molto conosciuto e una sera mi disse che ero sprecata lì, che ero una venditrice formidabile e che ogni sera io riuscivo a vendergli la pizza che dicevo io e non quella che voleva lui”. Silvia sorride di tenerezza mentre ci racconta tutto questo e continua: “Devo tanto a lui, alla sua azienda e i suoi collaboratori, per me una scuola di vita e professionale. Con queste persone ho ancora ottimi rapporti. Così come tutti coloro per cui ho lavorato e che hanno contribuito alla mia crescita e, anche e soprattutto, fanno parte del percorso di vita che mi ha portato sin qui, all’inaugurazione e del mio showroom”.

“E adesso? Cosa ti aspetti da questa nuova avventura?” Le chiediamo.

“Voglio realizzare sogni” ci risponde Silvia senza alcuna esitazione e continua “voglio interpretare i desideri di chi si affida a me. Vedi, non sempre chi mi contatta ha le idee chiare, non sempre ha una disponibilità illimitata, non sempre le necessità sono solo materiali. Mi piace mettermi accanto ai miei clienti e progettare i loro desideri come se fossero i miei, come se in quella casa dovessi abitarci io. Può sembrare scontato ma la gioia che vedo negli occhi dei miei clienti è l’unico parametro per stabilire se mi piace ciò che realizzo ed e l’unica cosa che cerco, che mi serve davvero”.

Chiacchierare con Silvia è gradevole perchè è di una semplicità assoluta. E allora noi torneremo a trovarla e seguiremo passo dopo passo la nascita del suo showroom che a breve accenderà i riflettori sul settore della progettazione d’interni a Lecce e sarà punto di riferimento per tutta la provincia e non solo!

