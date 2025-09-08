INSEGUIMENTO PER LE STRADE DI NOVOLI: I CARABINIERI ARRESTANO UOMO CON DROGA IN AUTO E IN CASA

(f.f.)________________

Un arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale è stato effettuato ieri sera dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Campi Salentina.

Tutto è iniziato quando una pattuglia dell’Arma ha notato un’automobile sospetta aggirarsi tra le vie del centro. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo accelerando e dando il via a un breve ma concitato inseguimento tra le strade cittadine. Grazie alla prontezza dei militari, il veicolo è stato rapidamente bloccato e il giovane identificato.

Si tratta di Marco De Luca, 34 anni, di Novoli.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto diverse dosi di sostanza, presumibilmente cocaina, già suddivisa e pronta per lo spaccio. I controlli sono stati poi estesi all’abitazione del soggetto, dove sono stati sequestrati ulteriori quantitativi della stessa droga, per un totale di circa 15 grammi, insieme al materiale utile al confezionamento delle dosi.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, che conduce le indagini.

L’episodio rappresenta un nuovo intervento nella continua azione di prevenzione e contrasto condotta dai Carabinieri in tutta la provincia di Lecce, un impegno costante volto a garantire sicurezza sul territorio e a contrastare il traffico di droga, fenomeno che colpisce soprattutto i più giovani.

Category: Cronaca