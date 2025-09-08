Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce ____________

“PREMIO ISABELLA – LE INCREDIBILI ECCELLENZE”: A PALAZZO ADORNO SI PRESENTA L’EVENTO DEDICATO AI TRAGUARDI DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Martedì 9 settembre, alle ore 11, a Palazzo Adorno a Lecce, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Premio Isabella – Le incredibili eccellenze”, quarta edizione, evento promosso dall’associazione Giubbe Verdi Compagnia Salento di Copertino e che gode del patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Lecce.

La manifestazione è in programma venerdì 12 settembre, alle ore 20.30, presso il Teatro Cavallino Bianco, a Galatina e vedrà la presenza speciale, in qualità di madrina della serata, dell’avvocato, esperta di diritto di famiglia e della persona Anna Maria Bernardini De Pace (nella nostra foto, ndr).

Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il direttore tecnico-organizzativo ed ideatore dell’evento Gianluca Calò, la direttrice artistica e presentatrice della serata Maria Antonietta Vacca. Presenti anche i ragazzi delle Giubbe Verdi ed alcuni componenti della Asd Dea Centro Sport e Danza.

Giubbe Verdi Compagnia Salento è l’organizzazione di volontariato che ha istituito il “Premio Isabella” per riconoscere e premiare i risultati e i traguardi delle persone con disabilità. I candidati sono stati scelti attraverso un’accurata ricerca e intervistati per approfondire e far emergere le loro incredibili storie. Si sono contraddistinti in ambito sportivo, culturale e lavorativo, e saranno premiati seguendo queste categorie. Ci sarà anche una categoria speciale, relativa all’attivismo sociale per la disabilità.

Lecce, 8 settembre 2025

